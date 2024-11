Palmeiras: Atraso no acordo do máster atrapalha produção do uniforme de 25

O modelo do uniforme já está pré-aprovado há um bom tempo, mas os uniformes que serão vendidos para o torcedor já saem de fábrica com o patrocinador estampado. Para as peças que vão para o clube, há a possibilidade de os patrocinadores serem colocados no uniforme na própria Academia de Futebol.

Oficialmente, os dois lados afirmam que os prazos estão sendo cumpridos e que as empresas estão alinhadas, mas a reportagem soube que em todos os anos o uniforme da temporada seguinte já era enviado e aprovado em setembro ou, no máximo, em outubro do ano corrente.

À coluna o Palmeiras disse que "como é praxe desde o início da parceria, os dois lados trabalham em sintonia quanto aos prazos estabelecidos para criação, produção e lançamento dos uniformes do Maior Campeão do Brasil para a temporada de 2025".

O Palmeiras ainda completou: "Cabe ressaltar que, em respeito aos patrocinadores com contratos vigentes, o clube não divulgará antes de janeiro os seus novos acordos de patrocínio".

Vale lembrar que os patrocinadores atuais do time masculino são Crefisa e FAM, as duas empresas que pertencem à Leila Pereira, que também é presidente do Palmeiras e foi reeleita por um mandato de mais três anos. No feminino, o parceiro máster é a Esportes da Sorte, que também vai sair.

A empresa alemã, por sua vez, disse que "PUMA e Palmeiras estão alinhados em relação aos prazos para produção dos novos uniformes do clube".