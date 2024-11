Gabigol é ídolo do Flamengo e não se portou como tal na hora do adeus

Quando toma essa atitude, a impressão é que ele se coloca à frente do que é realmente importante para o momento, que é a festa pelo título. Qual é a ideia? E se ele já tem o acerto com o Cruzeiro não dá nem para falar que faz parte de uma estratégia para fazer a diretoria repensar o caso.

Mas também não dá para dizer que é surpreendente. Nos últimos anos, Gabigol mostrou que sempre pensa muito mais nele do que no coletivo e talvez por isso ele tenha acumulado alguns problemas em clubes que ele não conseguiu destaque como foi na sua breve passagem na Europa ou nas vezes em que precisou ficar no banco da seleção.

Gabigol já mostrou que é decisivo e ainda tem idade para recuperar o seu futebol no Cruzeiro. Mas está muito longe de merecer o que pediu ao Flamengo pela sua renovação de contrato. Dar cinco anos de contrato com o salário que ele tem é, hoje, uma loucura.