Em jogo de dar sono, Corinthians escapa do Z-4 e diminui pressão para dérbi

O Corinthians teve uma segunda-feira (28) perfeita em Cuiabá. Venceu o jogo, saiu da zona de rebaixamento e, de quebra, conseguiu diminuir a pressão sofrida pelo time antes de encarar o Palmeiras na próxima rodada do Brasileirão daqui a uma semana. Um empate no dérbi na Neo Química já passa a ser aceitável em termos de classificação.

É verdade que o nível da apresentação ficou longe de ser o ideal, mas, no momento, o que importa para o Timão é vencer, mesmo que seja sem jogar bem. Não era hora de perder de novo o controle do jogo após sair à frente no placar como tem acontecido nas últimas rodadas. Além de terminar a rodada fora do Z-4, o Alvinegro perdeu apenas Igor Coronado de uma longa lista de pendurados para o clássico.

O jogo deu sono em boa parte dos 90 minutos. Pela falta de organização do Corinthians e também pela fragilidade do Cuiabá. Em um primeiro tempo com quase nada de emoção, os visitantes conseguiram sair à frente por um pênalti bobo e convertido por Memphis Depay.