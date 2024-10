Palmeiras supera defesa desligada e dá farol alto para o Botafogo

Um time que quer ser campeão não pode fazer uma partida tão fraca no aspecto defensivo como foi o Palmeiras na noite deste domingo (20) contra o Juventude. A sorte é que do meio para frente o time estava inspirado e conseguiu o 5 a 3 para ficar a um ponto do líder Botafogo, assumindo também o melhor ataque da competição.

O jogo absolutamente maluco não pode apagar o péssimo desempenho do juiz Alex Gomes Stefano, que não deu um pênalti claro em cima de Estêvão logo no começo do jogo e, depois, já na reta final do 2º tempo, ainda deixou de expulsar Jadson por falta também em cima do garoto de 17 anos que passou Neymar em gols e assistências e é sub-17 mais decisivo do século no Brasileirão.

Voltando à bola rolando, a falta de qualidade na defesa de um time armado por Abel Ferreira chama a atenção. Time menos vazado do Brasileirão com 20 gols sofridos antes do apito inicial, o time conseguiu ser vazado três vezes em erros tão coletivos que não é possível escolher apenas um culpado.