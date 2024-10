Goleada muda ambiente, mas Corinthians ainda deveria ter pesadelo com Z4

Basta ver que o time de Curitiba tem 31 pontos, mas ainda tem dois jogos a menos e se empatar os dois ou vencer apenas um deles já ultrapassa o Timão. Além disso, a vitória do Fluminense contra o Flamengo faz o Tricolor chegar aos 33 pontos, mas ainda com um jogo a menos, ou seja, potencialmente com 36 pontos.

Há, ainda, os jogos de Vitória, que enfrenta o Bragantino, e o fato de o Cuiabá ter dois jogos a menos e também ter capacidade de passar nos critérios de desempate.

Claro que a vitória hoje era fundamental na luta para evitar a queda, mas o próprio jogou deu mostra ao Corinthians que diminuir o nível de concentração pode ser fatal. Depois de abrir 2 a 0 e começar o jogo atropelando o adversário, o time paulista passou a achar que o jogo estava ganho e tomou um belo susto com o empate ainda no primeiro tempo.

De novo: a mudança no ambiente que a goleada traz é fundamental, mas é bom o Corinthians não entrar na empolgação na próxima rodada para enfrentar o Cuiabá fora de casa no grande confronto direto entre eles no próximo dia 28.