Leila Pereira empresta avião ao Vasco e é cobrada na Anac e no Palmeiras

Leila Pereira emprestou o avião da sua empresa em três ocasiões para que o Vasco transportasse toda a sua delegação para partidas do Campeonato Brasileiro no mês de julho. A operação gerou questionamentos da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e da oposição do Palmeiras por diferentes motivos.

O avião da Placar Linhas Aéreas, empresa de Leila, foi fornecido para que a equipe carioca fizesse as viagens para as partidas contra o Inter, no dia 07 de julho, contra o Atlético-MG, no dia 21 de julho, e contra o Grêmio, no dia 28 de julho.

À coluna, Leila confirma a informação e diz que também já emprestou a sua aeronave de forma gratuita para o Grêmio e para ONGs que fizeram o resgate de animais após as enchentes no Rio Grande do Sul. O Vasco também confirma a operação e diz que ela só foi possível por causa da boa relação que mantém com Leila Pereira e José Roberto Lamacchia.