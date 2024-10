O que o filtro da eleição pode dizer a respeito do futuro do Palmeiras

O Palmeiras tem hoje o primeiro capítulo da eleição presidencial, o chamado filtro. Mas o que ele significa de fato para a vida do clube? Essa mecânica serve para garantir que uma chapa tenha uma aprovação do Conselho antes de ser lançada para o voto do associado. É certo que os dois grupos conseguirão os pouco mais de 40 votos, mas esse número servirá para leituras da situação política das alamedas do Palestra Itália.

A expectativa é que o grupo da oposição liderado por Savério Orlandi receba cerca de 80 dos pouco menos de 300 votos no total, mais ou menos a mesma quantidade que recebeu Genaro Marino, que se lançou como opositor de Maurício Galiotte em 2018.

Se a chapa de Savério receber 100 ou mais votos, Leila terá a certeza que perdeu espaço no Conselho e possivelmente discutirá com seus cardeais quem são os que foram para o lado de Savério.