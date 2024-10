Corinthians pode tomar calote de patrocinador sem a licença do governo?

E se a Esportes da Sorte não conseguir reverter a sua condição até o dia 10 de outubro? Como ficarão todos os times patrocinados por ela? Quem pagará o salário de Memphis Depay? Os clubes poderão processar os responsáveis pela casa de aposta?

A casa de apostas que patrocina o Timão e outros times como Grêmio, Bahia, Ceará, Palmeiras (feminino) e Athletico (que já retirou o nome do uniforme) não entrou na lista de empresas autorizadas a operar no ramo no país. Todos os times terão prejuízo caso não haja a regularização, mas a equipe paulista sofre mais pelo tamanho da sua operação.

Para falar do assunto, a coluna consultou o advogado especialista em direito desportivo e sócio da Hapner Kroetz Advogados, Gustavo Nadalin. Ele explica que a Esportes da Sorte ainda pode tentar reverter a decisão do governo para ter o seu nome publicado entre as autorizadas, seja por um questionamento administrativo ou por uma medida judicial.