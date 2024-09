São Paulo e Corinthians disputam quem vai colocar quem em crise

São Paulo e Corinthians entram em campo hoje para saber quem vai atrapalhar mais a vida de quem. O clássico deste domingo às 16h em Brasília tem ingredientes que apimentam ainda mais um jogo que normalmente já é animado.

De um lado, uma equipe que está empolgada com as contratações, classificações, mas ainda precisa sair da zona do rebaixamento. Uma vitória corintiana significaria um belo respiro na luta contra o Z-4 e um aval para que o torcedor continue sonhando com um fim de ano de duas taças e manutenção na elite.

Uma derrota ligaria de novo a luz de alerta e faria o time chegar na semana que vem para enfrentar o Flamengo pela Copa do Brasil ainda muito preocupado com a continuidade na elite do ano que vem.