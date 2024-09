Botafogo comemora vaga histórica, mas precisa refletir sobre queda física

O Botafogo ficou por muito pouco de ser eliminado e penalizado por desistir muito cedo do jogo. Depois de abrir 1 a 0 em cima do São Paulo, a equipe carioca foi punida com o empate, mas conseguiu se recuperar e avançar nas cobranças alternadas, conseguindo uma inédita semifinal de Libertadores no atual modelo.

À frente no placar e depois de ver o Tricolor perder um pênalti com Lucas e uma chance debaixo do travessão de John com Calleri, a equipe do Rio de Janeiro claramente morreu no aspecto físico na reta final do segundo tempo e abriu mão de ficar com a bola. Artur Jorge tentou dar frescor com cinco substituições, mas não foi o suficiente.

Empurrado pela torcida, o time de Zubeldia acreditou até a última bola e foi premiado com um gol faltando três minutos para o fim do tempo regulamentar. Não tem como não lembrar o caminhão de chances desperdiçadas pelo Alvinegro no jogo de ida, quando a equipe foi amplamente superior, mas não conseguiu sair do 0 a 0.