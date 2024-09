Mais treinos? Abel usa tempo livre para fazer Palmeiras 'viver a vida'

Quando o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores em sequência, dois cenários eram possíveis para o torcedor. Ou a crise consumiria o ânimo dos atletas ou o foco único no Brasileirão faria o time treinar muito mais e ter chance de ser tricampeão consecutivo.

A questão é que a estratégia de Abel Ferreira para que seu time conseguisse a segunda opção não foi aumentar a carga de treinos, mas o tempo livre dos seus jogadores para que eles pudessem viver mais fora da Academia de Futebol.

A ideia é que o tempo com família e amigos fizesse os atletas ficarem mais frescos não só fisicamente, mas também mentalmente. O técnico entende que o que era mais afetado com o excesso de jogos não eram as pernas dos jogadores, mas o cérebro.