Zubeldia reconhece limitações do São Paulo e consegue vitória fundamental

O São Paulo se fechou, planejou um jogo físico e ganhou do Talleres como pede o manual da Libertadores: no suor e no sofrimento. O 1 a 0 é importantíssimo para já dar uma folga para a equipe em um grupo que já teve o Libertad ganhando do Alianza Lima fora de casa.

A estratégia de Zubeldía foi claramente reforçar o seu sistema defensivo e apostar em arrancadas com Ferreirinha, a novidade da escalação, para tentar surpreender os argentinos. E nem dá para reclamar da ideia do técnico.

É totalmente compreensível preferir Cedric do que Igor Vínicius e Enzo no lugar de Wendel. Eles são mais fortes e melhores na parte defensiva do que seus reservas. Também dá para entender a escolha por três zagueiros, até porque esse é um dos melhores setores do elenco, assim como a escalação de um meio com Luiz Gustavo e Alisson.