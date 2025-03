Abel precisa desligar modo guerra e deixar claro que Palmeiras está devendo

Tudo bem que o cruzamento seja a arma de uma equipe, mas isso não pode ser tudo. É claro que o sistema ofensivo do Palmeiras está em crise e ele precisa achar uma alternativa. Usar Felipe Anderson como armador, abandonar o 4-3-3, deixar Facundo no banco, testar Estêvão como camisa 10, colocar Raphael Veiga no banco, fazer uma dupla de ataque… Ele já mostrou que sabe usar soluções e agora ele precisa fazer isso.

Não adianta falar que o time tem muitos desfalques, que o calendário é apertado. Não que isso não seja verdade. Mas esse problema é comum a todas as equipes. Se depender de uma semana livre para corrigir o time, o Palmeiras só voltará a jogar bola depois que for eliminado do Mundial.

O Botafogo perdeu Luiz Henrique e Almada, o Flamengo está sem Pedro e Gerson, o São Paulo perdeu Lucas e Oscar, o Corinthians está sem Garro… E todos eles vão jogar no meio de semana.

Dá para entender que o técnico estranhe a exigência da torcida palmeirense na comparação com a do Botafogo. O Alviverde foi campeão em uma semana e teve muros pichados na outra. É compreensível que ele esteja irritado, mas da maneira que ele colocou pode parecer ingratidão.

Esqueça rede social! O barulho feito no Twitter e no Instagram não deveria ser levado em consideração. Por trás do arroba, todo mundo é corajoso. Abel é sempre defendido pela maioria dos torcedores do estádio, já foi homenageado em um mosaico e tem um grito especial que o chama de "palmeirense como a gente".

Abel é excelente técnico, muito estudioso, tem ótimas sacadas táticas e já está na história do Palmeiras. Ele também tem boas sugestões para a melhora do futebol brasileiro e não precisa evitar falar das mazelas do país só porque é europeu.