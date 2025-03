Palmeiras precisa vencer e jogar bem para apagar incêndio do Paulista

O Palmeiras precisa de uma reação imediata hoje (30) na sua estreia do Brasileirão para ao menos controlar o incêndio que começou na derrota para o Corinthians no Paulistão na última quinta-feira.

Diante do Botafogo e no Allianz Parque, a equipe de Abel Ferreira precisa se apresentar bem e não pode se apoiar na desculpa de cansaço ou que está em reformulação. O adversário também mudou boa parte do seu elenco e está longe de entregar algum jogo bom para seu torcedor em 2025.

É compreensível que a impressão no Verdão seja de que é normal a equipe sofrer depois de tantas mudanças no seu time titular, mas a disposição dos atletas em campo não pode ser tão blasé como foi no Estadual.