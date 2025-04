Por que Palmeiras x Corinthians mudou para Barueri e não para o Pacaembu?

O Palmeiras pediu a alteração do jogo da terceira rodada, marcada para o dia 12 de abril, por conta do show do Gilberto Gil marcado para o dia 11 no Allianz Parque. É impossível colocar esse jogo para o dia 13 de abril já que o São Paulo jogará obrigatoriamente no Morumbi neste dia já que na quinta-feira, dia 10, terá compromisso da Libertadores.