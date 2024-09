Seleção brasileira é um nada em campo e derruba última defesa de Dorival

A seleção brasileira fez mais uma péssima apresentação e foi derrotada merecidamente para o Paraguai por 1 a 0. O resultado é ruim para a classificação do time nas Eliminatórias e ainda derruba o último escudo que Dorival Júnior tinha para defender o seu trabalho: a invencibilidade.

O técnico ainda não tinha perdido desde que chegou à Amarelinha, uma vez que foi eliminado nos pênaltis após empate na Copa América. O outro argumento que ele tanto usa sobre seus rivais terem melhorado também não poderá ser usado dessa vez.

O Paraguai tinha feito apenas um gol em todas as Eliminatórias e a única vitória tinha sido contra a Bolívia. Na Copa América, os paraguaios foram o último do grupo, com três derrotas.