Palmeiras vai ao STJD para fazer Claus provar o que escreveu em súmula

O Palmeiras vai ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) para contestar a súmula elaborada por Raphael Claus no jogo do último domingo contra o São Paulo. O clube quer que ele prove as acusações que fez no documento oficial da partida.

Uma lista de perguntas será feita pelo departamento jurídico na representação entregue aos tribunais. A coluna teve acesso aos questionamentos.

Como Claus sabe que a confusão foi causada por gandulas? O clube entende que o árbitro não estava próximo o suficiente para ter ouvido o que disse o funcionário palmeirense e que o juiz pode estar se baseando exclusivamente nos relatos dos atletas são-paulinos. O Verdão ainda questiona a parcela de culpa dos próprios jogadores do rival no início dessa confusão.