Palmeiras merece aplauso por mostrar reação e castigo pelo que fez na ida

Claro que faltou qualidade ao Palmeiras para explorar o acuado Flamengo, especialmente depois das substituições ainda no primeiro tempo, quando perdeu Mayke e Felipe Anderson. Mas o time mostrou uma determinação que não estava mostrando nas últimas ocasiões.

Não foi o suficiente por causa da péssima partida na ida. Por causa da falha infantil no passe de Gustavo Gómez e a displicência de Richard Ríos na marcação. Por causa do sumiço de Veiga e do sufoco sofrido por Giay. O time coletivamente estava muito abaixo do que podia mostrar.

Agora, o espírito que conquistou a torcida se mostrou presente novamente. Se o time não consegue na tática ou na técnica, o torcedor pode saber que a disposição não vai faltar. E isso já é meio caminho andado para enfrentar o Brasileirão e a Libertadores.