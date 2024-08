O que acho que Abel Ferreira está preparando para Palmeiras x Flamengo

É praticamente impossível imaginar que Abel Ferreira seja trivial no jogo de hoje (7) contra o Flamengo. Perdendo por 2 a 0 após o jogo de ida, é bem provável que o técnico do Palmeiras tente alguma mudança na sua formação e o duelo contra o Internacional no fim de semana pode ter dado uma pista sobre isso.

No Beira-Rio, ele usou Raphael Veiga mais recuado, quase como um camisa 8, com Maurício atuando mais para frente. Os três zagueiros davam liberdade para os laterais subirem com mais liberdade e ainda preocupavam os pontas do adversário para voltar na marcação.

É uma forma de dar mais qualidade ao meio-campo, perdendo um pouco do poder de marcação, mas também deixando o time adversário, que não terá De La Cruz e deve vir mais recuado, preocupado.