Brasil dá passeio histórico na Espanha e mostra que Marta pode ser reserva

Marta é extraclasse, é diferenciada, é a melhor de todos os tempos, é a camisa 10, é a Rainha... Faltam adjetivos para descrever a qualidade que ela tem e a maravilhosa assistência dela na vitória contra a Nigéria deixa claro que ela ainda tem o que agregar para a equipe. Mas a histórica vitória por 4 a 2 em cima da Espanha hoje (6) mostra que há vida sem ela.

Mais do que isso: o time fez a sua melhor atuação sem a presença da grande referência em campo. Era difícil imaginar, ainda mais contra as atuais campeãs do mundo, mas a verdade é que o time fluiu de uma maneira quase perfeita. Quase por que, por incrível que pareça, o placar poderia ter sido maior se o time aproveitasse as chances criadas e as oportunidades cedidas pelas espanholas.

É verdade que a Espanha esteve muito abaixo da sua melhor forma, com direito a Alexia Putellas, que já foi a melhor do mundo, no banco de reservas. Mas não dá para não notar como o Brasil jogou de maneira organizada no aspecto tático e com uma motivação que ainda não tinha sido vista em Paris.