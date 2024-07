São Paulo ultrapassa média de público que bateu recorde histórico em 2023

O São Paulo chega ao mês de julho conseguindo a impressionante tarefa de aumentar o recorde de público do ano passado. Em 2024, o Tricolor levou, em média, mais de 45 mil pessoas por jogo no MorumBis, superando os 44 mil de média que foram registrados em 2023 e já significava a melhor marca histórica em uma só temporada.

A marca, claro, faz o time também ter um alto valor de bilheteria, já ultrapassando os R$ 55 milhões. A maior arrecadação do ano, aliás, foi no 1 a 0 contra o Grêmio, quando mais de 53 mil pessoas gastaram pouco mais de R$ 3,2 milhões, o recorde do estádio com seu novo nome. Como reflexo, o lucro de quem tem negócios dentro do estádio também aumenta, como é o caso do Camarote dos Ídolos.

"Nós desenvolvemos um ambiente exclusivo para os torcedores. Essas ações em nossos espaços têm sido bem recebidas pelo público e representam uma das estratégias para oferecer entretenimento à torcida nos estádios, além de potenciais fontes adicionais de receita para os clubes. A concepção desses espaços sempre visa proporcionar experiências únicas aos fãs", explicou o CEO da Soccer Hospitality, Léo Rizzo. A empresa é especializada nas experiências VIP e gestora desse camarote e de outros em diferentes arenas.