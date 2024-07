Argentina arranca empate nas Olimpíadas com gol que pararia o Brasil

A decisão foi tão surpreendente que quando os 15 minutos foram anunciados pela transmissão oficial, houve dúvida por parte do Sportv se a informação estava correta. O jogo tinha sofrido com interrupções, os jogadores de Marrocos entraram no modo catimba argentina e rolaram no chão o máximo que puderam, mas 15 minutos de acréscimos foi uma decisão exagerada.

A loucura ficou ainda pior. Depois de todo mundo achar que o empate tinha sido heroico, a organização avisou que o VAR tinha achado um impedimento mais de uma hora depois do 2 a 2. Sim, os atletas já tinham voltado ao vestiário e precisaram retornar a campo, sem torcida, para disputar mais um pouco do jogo. Tudo bem o jogo ter sido interrompido por segurança por causa das invasões, mas precisava demorar tanto? Uma das maiores vergonhas da história do futebol.

Polêmicas deixadas de lado, no jogo, a Argentina parecia ter entrado em campo achando que resolveria o jogo da forma que quisesse. Saiu perdendo no primeiro tempo e, logo no começo do segundo, viu Marrocos abrir 2 a 0 em um pênalti marcado com certa exigência do juiz.

Dali para frente, os argentinos se jogaram para frente da maneira que deu, ainda que, muitas vezes, sem muita tática e técnica. Chamou a atenção a recomendação dada para os juízes de dar amarelo para todo jogador que fosse reclamar com ele. Apenas o capitão tinha essa prerrogativa. O resultado foi um show de amarelos.

No final, após arrancar o empate, os argentinos nem conseguiram comemorar. O campo começou a sofrer com invasões de torcedores, arremessos de objetos e a festa precisou ser no vestiário. Mal sabiam eles que tudo seria em vão. A tristeza dos marroquinos que se transformou em nova festa.