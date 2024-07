Paris-24 protagoniza uma das maiores vergonhas da história do futebol

As Olimpíadas de Paris protagonizaram uma das maiores vergonhas da história do futebol logo na sua estreia. Mais de uma hora depois de o jogo teoricamente ter sido encerrado, os jogadores de Argentina e Marrocos tiveram que voltar a campo e viram o juiz anular o empate dos argentinos por uma intervenção do VAR. Pior ainda: tiveram que ficar em campo por mais três minutos para disputar o jogo.

Os argentinos tinham conseguido o empate com um gol marcado depois dos acréscimos de 15 minutos. Em lance de bate rebate, com bela defesa de goleiro incluída, o time comandado por Mascherano fez o 2 a 2 depois de sair perdendo por 2 a 0 para a seleção africana e teve que sair correndo para o vestiário imediatamente após a comemoração.

Torcedores começaram a invadir o gramado e atirar objetos direto das arquibancadas. Todo mundo foi para o vestiário, a transmissão foi encerrada e a impressão era que o jogo tinha acabado, afinal, o gol já havia sido feito depois dos 15 minutos de acréscimos. A impressão era que aquele tinha sido o último lance.