Brasileirão fecha temporada 2024 com alcance de 143 milhões na Globo

O Brasileirão 2024 terminou com alcance total de 143,1 milhões com as transmissões na TV Globo e no sportv. O número considera todas as partidas exibidas pelos canais lineares de TV aberta e TV paga da empresa.

O jogo na TV Globo com a maior média nacional de audiência foi Palmeiras x Botafogo, no dia 26 de novembro, um ponto alto da competição, já que a vitória botafoguense por 3 a 1 em pleno Allianz Parque encaminhou a conquista do título brasileiro para o clube carioca. A emissora conseguiu nesse jogo média de 22 pontos e 40% de participação sobre o total de televisores ligados no PNT (Painel Nacional de Televisão), métrica que pondera as 15 praças regionais com medição da Kantar Ibope Media.

No sportv, a partida mais vista foi o dérbi paulista Corinthians x Palmeiras, no dia 4 de novembro, também na reta final da competição. Foram 4,7 milhões de pessoas por minuto em média, tornando o jogo a 10ª maior audiência da história da TV por assinatura, cuja medição oficial já tem 10 anos. O canal pago ainda registrou aumento de 8% na audiência em comparação com 2023 ao longo do torneio.