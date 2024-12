Globo vai mandar 12 profissionais ao Qatar no Intercontinental com Botafogo

O campeão da Libertadores jogará no dia 11, às 14h (horário de Brasília), contra o Pachuca, do México, valendo vaga na semifinal. Se vencer, o Botafogo pega o Al Ahly, do Egito, por uma vaga na grande final contra o Real Madrid. O time egípcio joga com o vencedor das Américas no dia 14, um sábado, também às 14h. Nesse mesmo horário, em outra quarta-feira, dia 18, acontece a decisão da taça com a equipe espanhola.

Classificação e jogos Copa Intercontinental

O Botafogo garantiu duas participações em competições da Fifa com o título da Libertadores no último sábado (30), após vitória sobre o Atlético-MG na final única em Buenos Aires por 3 a 1. Além da Copa Intercontinental, que substitui no calendário o antigo Mundial de Clubes anual, o time carioca vai jogar o novo formato do Mundial da Fifa, agora com 32 participantes e com periodicidade fixa a cada quatro anos. O sorteio dos grupos da primeira edição será na próxima quinta-feira (5).