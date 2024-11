ESPN comemora alcance de 3 milhões com Sul-Americana e fará final in loco

Os canais ESPN estão comemorando um alcance de mais de 3 milhões de espectadores diferentes com as transmissões da Copa Sul-Americana na temporada 2024. A emissora da Disney tem pouco menos de 60 jogos em seu pacote desde a fase preliminar até a final. O encerramento deste ano será com uma transmissão in loco da grande final entre Cruzeiro e Racing, que acontece no sábado (23) em Assunção, no Paraguai.

A ESPN terá a equipe de cabine no estádio La Nueva Olla composta pelo narrador Fernando Nardini e pelos comentaristas Zinho e Gustavo Zupak. O time ainda conta no Paraguai com Marcela Rafael, Eugênio Leal, Daniela Boaventura e Osvaldo Pascoal. A partida está marcada para as 17h (horário de Brasília) e também será exibida pelo SBT em TV aberta.

Para a cobertura da decisão, a ESPN terá mais de 15 profissionais em solo paraguaio produzindo uma programação especial com nove horas de grade ao vivo no sábado. O streaming Disney+ também exibe a partida entre Cruzeiro e Racing.