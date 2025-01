Volta de Neymar representa o fracasso dele e do futebol brasileiro

Não nos enganemos. O iminente retorno ao Brasil de Neymar é um sinal de fracasso. Dele e nosso.

Sim, o atacante teve muito sucesso no início de sua carreira no Santos e na Europa. Sim, é um dos jogadores que mais ganhou dinheiro no futebol. Sim, tornou-se uma imensa celebridade dentro e fora do mundo da bola. Sim, se conseguir voltar em alto nível pode fazer enorme diferença por aqui.

Hoje, porém, Neymar é preterido por um clube saudita. Não consegue "acompanhar" os companheiros em um país que, embora riquíssimo e pontuado com estrelas, não é dos mais competitivos. Jorge Jesus basicamente disse: "não quero". O Barcelona, de novo, não se animou em recontratá-lo.