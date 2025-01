A falta de senso crítico quando o assunto é Neymar

Seja o Neymar imaginário, o do videogame, praticamente perfeito. Seja o Neymar da vida real, mais comprometido com o dinheiro e a fama (não julgo) do que com o campo. Seja qual for o seu Neymar, parece razoável acreditar nele como o salvador da pátria.

Do Peixe, parece ser mesmo. Como disse um grande amigo santista: "Pode ser a redenção do clube. Algo parecido com a volta do Ronaldo. É uma bosta? É. Tem outro jeito? Não tem! A depender dos dirigentes, o time morre."

Vivemos em tempos nos quais parece razoável, também, um jogador valer mais do que o clube que o formou. Ainda que este seja o clube do maior jogador da história da humanidade. Vivemos em tempos nos quais não estranha a notícia de que parte do atual acordo envolva a formação de uma SAF comandada por Neymar Pai.

Danem-se os números, as atitudes fora de campo, o passado recente, os fatos, o exemplo para as gerações futuras.

Parece razoável vender a alma. E torcer para o negócio valer a pena.

