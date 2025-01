Botafogo e Corinthians mostram como é difícil feito de Palmeiras e Flamengo

Basicamente, tem a ver com sanar contas e sustentar resultados no longo prazo. Algo dificílimo de alcançar no Brasil em geral e no futebol especificamente.

O Botafogo viveu em 2024 o melhor ano da sua história. Está começando a temporada seguinte sem o técnico do projeto vencedor, com a equipe semidesmontada e devendo aos jogadores (que foram e que ficaram).

O Corinthians esteve à beira do abismo. Contratou bem, saiu do buraco e foi parar na Libertadores. É o time com a segunda maior torcida do Brasil, inserido na cidade mais rica do país. Tinha tudo para encher a burra de dinheiro. Mas ostenta uma dívida na casa dos 2,3 bilhões de reais. Sua maior organizada estruturou uma vaquinha para pagar a Caixa pelo estádio do clube.

Sem virar SAF, com ajudas e caminhos distintos, Flamengo e Palmeiras montaram projetos duradouros. Tiveram o mínimo de paciência e qualidade de gestão necessárias para atravessar o deserto e chegar do outro lado, colhendo os frutos de um planejamento com alguma visão de futuro. Com milhões de defeitos, claro. Mas sem bilhões de dívidas.

O cenário vivido pelos alvinegros paulista e carioca nestes primeiros dias de 2025 mostra como é hercúlea a tarefa de não afundar no futebol brasileiro. E como ela é necessária àqueles que querem deixar de vender o almoço para pagar a janta.

