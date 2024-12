Fica ou sai do Botafogo: falta noção a Artur Jorge?

Até o momento, o único interessado ventilado publicamente foi o Al-Rayyan, do Qatar, que segundo o Botafogo não chegou a apresentar uma proposta formal, com a disposição de pagar os 2 milhões de euros da multa rescisória de Artur Jorge.

Ah, mas com seu histórico vencedor é claro que ele não vai querer se acomodar no Brasil. Vejamos.

Antes dos canecos levantados com o Alvinegro em 2024, o treinador tinha no currículo apenas uma Taça da Liga de Portugal, vencida no Braga — de onde aparentemente estava prestes a ser demitido quando pintou a oportunidade no Rio de Janeiro. Ou seja, só começou a se tornar relevante agora, aos 52 anos.

É, sem dúvida, um dos grandes nomes do futebol brasileiro e pilar central do time histórico montado pela SAF de John Textor. Talvez falte, porém, um pouco de humildade e de gratidão. Um pouco de noção mesmo, para não estar, em 26 de dezembro, com um ano de compromisso por cumprir, dando declarações como esta: "Vamos procurar estar inseridos em projetos vencedores, ganhadores. Tenho contrato com o Botafogo até 2025. Hoje é isto e o mercado ditará ou não se será ou não para começarmos uma nova temporada."

