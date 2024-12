Vini Jr melhor do mundo: Fifa muda evento e garante momento histórico

Parecia ser o único motivo razoável para a decisão de realizar, do "neida", um jantar com anúncios on-line, no país árabe. Sem que a imprensa pudesse se programar para cobrir o momento, sem a presença de ídolos e potenciais agraciados.

A única explicação: cercar o time madrilenho — que boicotou o Ballon D'Or — e conseguir uma foto de Vini com o troféu. Esfregar na cara da Uefa que eles, sim, sabem quem é o melhor.

Vale lembrar quem vota em cada premiação. Na que escolheu Rodri, o colégio eleitoral é formado por cem jornalistas dos cem países mais bem ranqueados do mundo. Na de hoje, capitães e treinadores de todas as seleções, um jornalista de cada nação e torcedores.

Ou seja, menos chance de aparecerem critérios como "Rodri faz faculdade e não tem redes sociais" ou "Vini deveria focar mais no campo e não ser tão 'provocador'". Menos chance, portanto, de vencerem os racistas.

Não dá para afirmar que a justiça de agora apaga as do passado, que são tantas. Ao menos, ela nos dá a imagem que precisávamos para registrar na história o feito do nosso craque.

Torna mais fácil explicar a crianças, como o meu filho, e às gerações vindouras, que Vini é mesmo o maior. O melhor. O algoz. Talvez seja a maior contribuição da Fifa para eles desde a criação do jogo de videogame.