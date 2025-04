Podcast 'Neymar' explica o triste fenômeno do bilionário que faz o que quer

Suas características, definidas com clareza nos slides: "Craque. Descolado. Irreverente. Inspirador. Ousado. Sex appeal. Mais do que um ídolo, ele deve ser um WELL LOVED GUY (um cara amado). Não ser apenas o melhor do mundo, mas o MAIOR DO MUNDO. UM MITO." Ele seria o próximo Ayrton Senna.

Sem medo de hipérboles ou de promover uma egolatria desmesurada para um garoto de 18 anos, todos ali embarcavam no projeto que seria liderado por Neymar Pai. Ele encabeçaria o império personificado no filho. Naquele pequeno Deus. Naquele pequeno príncipe.

Ao ver Neymar hoje, às vezes fica difícil entender como nada parece colar em sua imagem. Não importa o que faça fora de campo — ou que não faça nada dentro dele. Neymar é o grande ídolo. Intocável. Amado, imitado, invejado.

Talvez esses 14 slides, inéditos até agora, ajudem a explicar o triste fenômeno do bilionário que faz o que bem entende, sem consequências. E como seu pai o trouxe até aqui.