Vini será premiado o melhor jogador do mundo no Fifa The Best 2024

Vinicius Júnior será eleito o melhor jogador do mundo no Fifa The Best 2024.

O que aconteceu

Vini Jr. será eleito o melhor do mundo no The Best da Fifa, que ocorre às 14h (de Brasília) desta terça-feira (17), em Doha, no Qatar. A informação foi inicialmente publicada pelo GE e confirmada pelo UOL.

Vini já foi informado da decisão e estará na cerimônia. Ele treinará com o Real Madrid nesta terça e irá ao evento na sequência. O clube espanhol enfrentará o Pachuca na decisão da Copa Intercontinental na quarta-feira.