Galinha de Luiz Henrique na festa do Botafogo: mais um exemplo de misoginia

A "gracinha" da vez é a provocação de Luiz Henrique ao Atlético-MG, carregando para a comemoração da conquista na Libertadores uma galinha de borracha. (O mesmo Luiz Henrique que, perguntado sobre o que tinha pegado na briga com atletas do Atlético-MG, respondeu ao repórter: "A cabeça do meu pau".)

Em suma, o Galo virou galinha. Nossa, hilário. O grande galo machão de peito estufado virou uma galinha murcha. As imagens foram compartilhadas pelo atacante e pelas redes oficiais do Botafogo, com a legenda "Ele é debochado".

A lógica é a mesma de bambis ou marias e todas as suas variações: associar algo ou alguém ao feminino como forma de ofensa. O que até seria engraçado não fosse trágico, considerando a quantidade de homens que não sobreviveria um dia na nossa pele.

Quanto tempo aguentariam precisando trabalhar o dobro para ganhar metade, parindo, amamentando, cuidando da casa e da família, criando filho solo, apanhando e correndo o risco de estupro ou assassinato, até dentro de casa? Não vou nem entrar na comparação entre o que passam jogadoras versus jogadores de futebol.

Aí, olhem só, vejam quem são as frágeis do rolê, quem vira piada. Ah, mas quanto mimimi. Você está com inveja do Botafogo! Claro. Quem não queria estar comemorando uma Libertadores agorinha?