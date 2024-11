Um botafoguense em Buenos Aires: mística e fé em busca da 1ª Libertadores

Primeiro, é o fato de que o Botafogo não tem esse título. Há um sonho inédito de um clube que é carente de títulos, e que viu o rival Fluminense vencer a Libertadores no ano passado — tornando o Botafogo o único entre os 12 grandes sem a taça. Então, existe essa ânsia pela glória eterna. E isso faz com que o estímulo seja ainda maior, noves fora toda a narrativa. Toda a história que esse time construiu.

O segundo fato é a demanda reprimida. Independente de ser Libertadores, há uma demanda alvinegra gigante por títulos, por conquistas, por glória, pela absoluta crença de que é possível. A gente convive com o sobrenatural, a gente convive com o místico, a gente convive com a superstição, muito também para camuflar as tragédias, nos blindar daquilo com que a gente conviveu durante tantos e tantos anos.

Há essa demanda reprimida não só por esse título, mas por qualquer conquista, por ver o time temido, bem quisto e até invejado. E, hoje, o Botafogo é um time temido. Mesmo que perca o jogo, qualquer time do Brasil que o enfrente agora para e pensa: pera aí, é o Botafogo. Não é mais aquele. É um time que joga bola com a dignidade que o escudo, o símbolo, a história merecem.

O terceiro ponto é o mais interessante. É o fato de provar que se trata de um time nacional, um time com torcida no Brasil inteiro.

O Galo é um time regional, que tem uma torcida gigante em Minas e talvez em um ou outro estado pontualmente. O Botafogo, não. Por conta do mesmo fenômeno que levou Flamengo, Fluminense e Vasco a terem torcidas nacionais, principalmente na década de 1980.

Tenho um amigo de Aracaju que não assistiu a um jogo do Botafogo neste ano, mas ele está aqui. Já cruzei com mineiros, baianos, com gente do Acre.