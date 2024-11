Galo x Flamengo: o assustador custo de não saber perder

Porque perderam. Será mesmo? Talvez a realidade seja mais triste, mais difícil de explicar aos mais jovens e de nós mesmos aceitarmos.

Mais uma vez, vimos o futebol servindo de refúgio para quem, no fundo, só quer descer o cacete no coleguinha do lado. Um pretexto para quem adora a violência pela violência. Para quem pouco se importa com o clube e se regozija com a oportunidade de exalar pelos poros tudo que há de pior na masculinidade tóxica.

Sim, são torcedores. Sim, precisam ser banidos dos estádios e punidos com o rigor da lei. Mas infelizmente a realidade não é tão simples quanto ensinar meninos que está tudo bem perder porque faz parte do jogo. O buraco, infelizmente, é bem mais embaixo, e as consequências, bem mais nefastas.