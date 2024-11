Palmeiras tem só uma opção contra o Grêmio: ressuscitar sua versão 2023

No Brasileirão, o Botafogo não perde desde 11 de agosto, no 3 a 2 contra o Juventude, em Caxias do Sul. De lá para cá, desperdiçou alguns pontos inesperados, mas fez mais do que o suficiente para se manter a uma confortável distância da equipe de Abel Ferreira — que, aliás, só tem o Brasileiro desde 21 de agosto.

O Palmeiras descansou, descansou e descansou. E nas últimas quatro partidas conquistou apenas dois pontos, jogando um futebol bem macambúzio.

Hoje, contra um rival histórico (geração anos 1980-90 que o diga), Abel terá a oportunidade de mostrar sua maior característica: a resiliência. A capacidade de ressurgir quando ninguém mais espera, quando todos lhe dão por vencido, quando parece impossível. Tão bem ilustrada naquele 3 a 4 contra o próprio Botafogo, em 2023.

O Palmeiras de 2024 tem se mostrado menos resiliente, menos Fênix, menos preparado para executar o inexequível.

Sim, é nessas horas que o extraordinário acontece, que o palco se apresenta para a façanha que ora parecia quimérica. A hora de brilhar, de iniciar dentro de casa mais uma remontada, de calar os incrédulos e crescer para cima de quem duvidou.

Ou não. Afinal, esse Botafogo também não é o de 2023.