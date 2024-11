Por qual Neymar os times querem pagar? Ele tem 20 jogos em dois anos

Fala-se, então e como sempre, da volta ao Brasil. O Santos estaria fazendo o possível e o impossível para contar com ele a partir de janeiro. Como disse um espectador do UOL News Esporte de hoje, já pensando no Departamento de Parças, trazendo quem ele quiser para se sentir em casa.

Vejo duas perguntas principais a serem colocadas para o Peixe ou qualquer outro clube que sonhe com Neymar.

Primeira: com que dinheiro? Hoje, ele ganha mais de 50-60 milhões por mês. Mesmo que se disponha a receber uma fração disso, quem conseguirá arcar com isso e pagar por um elenco bom o suficiente para cercá-lo? Afinal, o cara, mesmo no auge, não joga sozinho.

Segunda: por qual Neymar estarão pagando? O Neymar garoto-propaganda que ajuda a vender camisa, produtos, e a promover marcas internacionalmente? O Neymar que passa mais tempo no DM do que no campo? O Neymar do PSG? Do Barcelona? Do Santos? Do videogame? Receio que a resposta aqui seja "nenhuma das anteriores".

O Neymar de hoje tem 32 anos e pelo menos 30 lesões na bagagem. Pode se recuperar, inspirado em Ronaldo, e se tornar a nova Fênix do futebol moderno? Pode, claro. Parece provável nesse momento? Não. O Fenômeno tinha 24 anos quando seu joelho cedeu, naquele 12 de abril de 2000. Essas coisas importam, assim como o acúmulo de problemas médicos. Sem falar nos pessoais, na disciplina, no famoso fator extracampo.

Acima de tudo, Neymar é hoje uma aposta — a eterna aposta para alguns. Uma aposta cara, arriscada e para poucos. Resta saber quem vai querer e se o sonho do que ele poderia ter sido ainda vai se tornar realidade.