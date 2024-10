Impressionante: Neymar é onipresente entre os beduínos da Jordânia

Voltei recentemente de férias deste lindo país do Oriente Médio chamado Jordânia. Um lugar surpreendentemente seguro, apesar de sua belicosa localização: faz fronteira com Israel, Síria, Arábia Saudita e Iraque, além de estar pertíssimo do Líbano, da Palestina e do Egito.

Mas não venho aqui falar da situação grave que atinge a região, mesmo tendo vivenciado minutos de terror ao ver e ouvir os mísseis iranianos cruzando o céu de Amã, a caminho de Israel.

Venho falar de Neymar. Longe de ser meu favorito, porém um assunto difícil de evitar. Até no meio do deserto.