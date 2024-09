Com Botafogo e Palmeiras na ponta, dá para descartar Flamengo e Fortaleza?

Com seu nível de investimento e desafios logísticos já é impressionante que o Fortaleza ocupe a terceira colocação. Apenas um ponto atrás do Palmeiras e quatro do Botafogo, com o mesmo número de partidas disputadas, não deve ser descartado. Ainda enfrenta Palmeiras (31ª rodada) e Flamengo (35ª), que podem selar seu destino.

Já o Flamengo, com seu elenco estrelado e fundos infinitos, precisa olhar para duas outras competições — e uma epidemia insana de lesões. São duas copas que terminam antes das próximas eleições presidenciais. Dificilmente não tirará o olho do Brasileirão por pelo menos algumas rodadas, e já não enfrenta mais os dois rivais da ponta.

Neste momento, o Botafogo parece ser o time com mais condições de fazer frente em duas frentes. Por ter time mesmo. Pelas contratações que fez e o encaixe que Arthur Jorge conseguiu dar a elas.

O Palmeiras tem uma coisa a mais que todos eles, no campeonato brasileiro: obrigação. É absurdo, diante de tudo que venceu nos últimos anos, mas se espera que brigue por títulos grandes e agora este é o único que resta. Como ainda duelará com o Botafogo na 36ª rodada, em casa, depende só de si para ser campeão.

Se eu precisasse apostar uns dracmas — alheios, porque não apostaria meu próprio dinheiro —, diria que o Fortaleza terá muita dificuldade de segurar tanta gente rica até dezembro. O futuro do Flamengo deve ser determinado nas próximas semanas, a depender do que acontecer contra o Peñarol. Oito ou cinco pontos é bastante coisa. Mas o Flamengo é grande o bastante para correr atrás do prejuízo. Se não desperdiçar um monte de chances como fez ontem contra o Vasco.

Fora da briga ninguém está, teoricamente.