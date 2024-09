G4 do Brasileirão faria mais pela seleção do que o time de Dorival

A única coisa mais difícil do que fazer gol no Paraguai (melhor defesa) é tomar gol do Paraguai (pior ataque). Nossos vizinhos haviam marcado apenas uma vez nos sete jogos anteriores. Apenas a Bolívia alcançara a façanha de ser vazada por eles. Não mais. Agora, somam dois tentos e ocupam a sétima posição, um ponto atrás dos pentacampeões.

Nessas horas, é comum desejarmos soluções milagrosas. E se o Dorival sair? E se o Neymar voltar? E se o Pedro não tivesse se lesionado? E se eu ganhasse na loteria? Infelizmente, não vislumbro o passe de mágica que tornaria esse catado milionário em um time. Tenho, inclusive, defendido a tese de que qualquer um dos times no G-4 do Brasileirão — talvez até alguns outros — faria um papel mais digno com a Amarelinha.

No Defensores del Chaco, com nosso trio de ataque do Real Madrid, acabamos pressionados por uma equipe com cinco atletas que atuam por aqui. Gatito Fernández (goleiro reserva do Botafogo), Junior Alonso (zagueiro do Atlético-MG), Bobadilla (volante do São Paulo), Villasanti (volante do Grêmio) e Isidro Pitta (atacante do Cuiabá). Gustavo Gómez, do Palmeiras, estava suspenso.

Vão me dizer que Botafogo, Fortaleza, Palmeiras, Flamengo não dariam ao menos uma canseira nesses adversários? Que, com 70 por cento de posse de bola, não sairiam mais que três finalizações no alvo? Que não haveria ao menos algumas jogadas ensaiadas, recursos, ideias?

A seleção de Dorival carece de ideias. De convicções. De rumos. De alternativas. Quando nenhum jogador consegue render nem perto do que rende no seu clube, o problema claramente está na gestão, no esquema, na liderança.

Especialmente se a liderança está ocupada falando em final quando deveria estar pianinho, preocupada em fazer o mínimo para não ficar de fora da festa.