James Harden ultrapassa Ray Allen e se torna o 2º jogador com mais cestas de 3 pontos na NBA

Uma noite especial para James Harden neste domingo (17). O armador do Los Angeles Clippers converteu a 2.975ª cesta de 3 pontos de sua carreira e superou o Hall da Fama do Basquete, Ray Allen. Para fechar a noite histórica, os Clippers saíram com a vitória por 116 a 105 diante do Utah Jazz.

O arremesso que igualou a marca de Allen veio faltando pouco mais de seis minutos para o fim do primeiro quarto. Pouco depois, Harden acertou mais uma bola do perímetro e se isolou na vice-liderança histórica da NBA.

Agora, o único jogador à frente de Harden na lista é Stephen Curry, do Golden State, que acertou 3.782 cestas de 3 pontos. Vale destacar que Allen precisou de 1.300 jogos para acertar 2.973 arremessos de 3 pontos, enquanto Harden o ultrapassou em 1.086 jogos.