Empresa da JBS começa a operar 1º ponto de abastecimento de biodiesel 100%

A Biopower, empresa da JBS produtora de biodiesel, iniciou a operação do primeiro ponto de abastecimento de biodiesel 100% (B100) do Brasil. A companhia é a primeira do país a ter autorização da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) para oferecer B100, para abastecer a frota de caminhões da JBS.

O bioponto está localizado no complexo industrial de Lins (SP) e tem duas bombas dedicadas ao B100, com capacidade de oferecer 30 mil litros de combustível por mês. Já são utilizados 10 mil litros por mês, conforme prevê a regulamentação da ANP, com projeção de ampliação de volume para os próximos meses.

"Estamos muito orgulhosos com mais esse progresso, pois contribui para avançarmos cada vez mais com o biodiesel como uma alternativa imediata para a descarbonização da matriz energética no transporte brasileiro", disse o diretor comercial da Biopower, Alexandre Pereira.