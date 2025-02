'Reputação manchada': veja as reações à entrada do Brasil em fórum da Opep

Sinal de retrocesso do governo, diz Suely Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima. "A adesão do Brasil a qualquer instância da Opep é mais um sinal de retrocesso do governo. Continuar a abrir novas áreas de exploração de fósseis em meio ao calorão que estamos sentindo, ao aumento de eventos extremos em toda parte do planeta, denota negacionismo e indica que escolhemos soluções do passado frente a um enorme desafio do presente e do futuro. Usar recursos de plataformas já em operação para financiar a transição energética faz todo sentido. Intensificar e protelar o uso de fósseis para uma demanda que precisa urgentemente cair é como fazer uma guerra alegando buscar a paz".

Histórico da adesão do Brasil. No final de 2023, o Brasil recebeu convite para ingressar na carta de cooperação da Opep+. Trata-se de um grupo que reúne os países da Opep e outros produtores aliados, incluindo a Rússia. O anúncio da adesão reflete o interesse do Brasil em fortalecer sua presença no cenário energético global.

Outras decisões do CNPE. Além da adesão à carta de cooperação, o CNPE também aprovou a participação do Brasil em dois fóruns internacionais importantes: Agência Internacional de Energia (IEA), organização que reúne grandes consumidores de energia para discutir políticas energéticas e segurança no abastecimento. e Agência Internacional para as Energias Renováveis (Irena), entidade que promove a transição para fontes de energia renováveis e sustentáveis em nível global.

O que disse o ministro. O ministro afirmou que o fórum tem como objetivo a discussão de estratégias entre os países produtores de petróleo. Ele destacou que não há motivo para o Brasil se envergonhar de ser um país produtor, ressaltando a importância do setor para o crescimento econômico, a geração de renda, empregos e tributos, que podem ser investidos em áreas como educação, segurança e saúde. Além disso, enfatizou que o petróleo continua sendo uma fonte energética de relevância global.