Mangueiras centenárias de Belém viram 'bombas-relógio'

Pavimentação causou problemas para árvores. Com o crescimento da cidade, o espaço foi se tornando inviável para a saúde das árvores, explica Cândido Neto. De acordo com ele, inicialmente, o plantio teve um efeito positivo para o conforto térmico, mas as mangueiras, que podem atingir até 20 metros de altura, foram colocadas em espaços restritos, sem sustentação adequada para as raízes. Além disso, durante o processo de pavimentação, o bloqueio do espaço ao redor da base das árvores, onde ficam as raízes superficiais, comprometeu o desenvolvimento das raízes, impedindo que crescessem de forma ideal.

Raízes alagadas apodrecem. O especialista explica que, além de restringir o espaço, a pavimentação faz com que a água se acumule sob as raízes. Com o solo constantemente alagado, elas acabam apodrecendo ao longo dos anos. Ele acrescenta que a poda inadequada contribui para que as árvores atinjam grandes alturas sem a sustentação necessária.