Aluguéis para COP30 chegam a R$ 2 mi: 'Dá para comprar dois apartamentos'

Os cruzeiros vão comportar cerca de 4.500 leitos. E os novos hotéis vão trazer um acréscimo de mais de 1.000 acomodações. A previsão de aluguel de casas e apartamentos por temporada é de gerar quase 11,5 mil leitos. Teremos ainda o suporte das Forças Armadas com aproximadamente 2.300 leitos. Além de escolas adaptadas que poderão abrigar mais de 5.000 pessoas. Valter Correia, secretário extraordinário da COP30

Quem quiser alugar casas ou apartamentos enfrenta valores de até R$ 2 milhões. Em sites como Booking ou Airbnb é possível encontrar hospedagens com preços exorbitantes —apartamentos com uma ou duas camas em diárias que custam de R$ 7.000 a R$ 40 mil e pacotes para as duas semanas da conferência com o valor de até R$ 2 milhões.

Pacotes para a temporada podem chegar a R$ 2 milhões Imagem: Reprodução

Preços não condizem com o mercado. Ainda não há um consenso sobre a precificação da hospedagem para a COP30, explica Luisa Carneiro, presidente do Creci-PA (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Pará), que tenta negociar medidas com o governo estadual. "É a questão que mais preocupa os corretores e ninguém sabe precisar. São anúncios variados, às vezes encontramos leitos por US$ 1.000 a diária, por exemplo, e há outros mais absurdos, vendendo pacotes de 15 dias em imóveis de 200 m² por R$ 2 milhões. Com esse valor, dá para comprar quase dois apartamentos do mesmo tamanho."

Corretores já sentem os impactos de um mercado sem regulação. Carneiro explica que a preparação para a COP30 pode trazer muitos benefícios para a cidade, mas que no momento já é possível sentir efeitos danosos no mercado imobiliário devido às altas dos preços.