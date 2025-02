Maiora dos países não cumpre prazo da ONU para novas metas climáticas

Apenas 10 de quase 200 países atualizaram seus novos objetivos climáticos, as chamadas NDC (Contribuições Nacionalmente Determinadas), incluindo novas reduções em suas emissões de gases de efeito estufa, segundo dados oficiais desta segunda-feira (10), dia em que o prazo vence oficialmente.

Muitas das maiores nações poluidoras do mundo não cumpriram o prazo da ONU, ampliando preocupações sobre o comprometimento com o combate ao aquecimento global. O prazo previa que os quase 200 países signatários do Acordo de Paris apresentassem planos detalhados de redução de emissões até 2035. A ausência de novos planos ocorre em um momento de pressão sobre os esforços climáticos, especialmente após a eleição de Donald Trump nos EUA

O que aconteceu

Principais poluidores que não cumpriram o prazo. China, Índia e União Europeia ainda não submeteram suas novas metas. O chefe do clima da ONU, Simon Stiell, afirmou que a maioria dos países ainda pretende enviar seus planos ao longo do ano. A China declarou que publicará seu plano "no devido tempo".