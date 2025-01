Agroflorestas crescem no Brasil combinando produção e conservação

"É um sistema produtivo biodiverso, com interações ecológicas e econômicas e múltiplas possibilidades de arranjos espacial e temporal", explica Fabricio Nascimento Ferreira, pesquisador da CPATU (Embrapa Amazônia Oriental).

Com o novo sistema, o solo da propriedade de Francisco melhorou. Isso se deve ao alto teor de matéria orgânica gerado pelas árvores e pelas aves nativas que, antes sumidas, voltaram a frequentar o local.

Já contamos com açaí, cupuaçu, banana e taperebá. Agora, nossa ideia em parceria com a Embrapa, é expandir a agrofloresta dentro da propriedade e cultivar outros frutos. Francisco Gomes da Silva, produtor rural do Pará

Segundo o último Censo Agropecuário do IBGE, no Brasil, cerca de 13,9 milhões de hectares são ocupados com SAFs (sistemas agroflorestais). Porém, com o crescimento do interesse por esse sistema de plantio nos últimos anos, estima-se que área total de SAFs no país já seja bem maior.

Entre os diversos benefícios dessa combinação de floresta e agricultura, estão: