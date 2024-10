Ganhos com saneamento no Brasil podem superar R$ 816 bi, diz especialista

Luana Pretto: Todos devem se envolver com o tema. Há exemplos diversos de empresas que não têm uma ligação direta com o setor de saneamento e movimentam as prefeituras das comunidades onde atuam porque entendem o impacto na região e no seu negócio. A Softys, fabricante de itens como papel higiênico e lenços de papel, por exemplo, tem construído banheiros e feito um trabalho de levar água à população. A empresa entende que as meninas no seu período menstrual, quando sem acesso ao saneamento adequado, ficam muito mais suscetíveis às doenças ginecológicas.

Para além da iniciativa privada, a despoluição do Rio Pinheiros, em São Paulo, é um case de sucesso pela integração do governo, Ministério Público e concessionária. O trabalho levou água para as comunidades mais vulneráveis, onde algumas pessoas nem mesmo sentiam mais o gosto da comida por conta do cheiro podre do rio. Ainda há outras coisas para fazer, mas já se vê uma evolução nesse caso.

Outro exemplo acontece no Rio de Janeiro, onde as pessoas das favelas estão trabalhando nas obras da concessionária de saneamento. Isto é importante pela geração de trabalho e renda e pelo envolvimento da comunidade no processo. Em Manaus a tarifa social tem um valor fixo de R$ 10 para o acesso à água e esgoto tratado. Além disso, essa pessoa passa a ter uma conta no nome dela e mais dignidade.

Ecoa: Ambos os casos, do Rio de Janeiro e de Manaus, são operados pela Aegea, certo? É uma forma de trabalho particular da concessionária?



Luana Pretto: Sim, eles trabalham a frente social de forma integrada ao negócio e usam o termo "licença social". Isto é, a ideia de que não se opera apenas entrando no lugar e querendo mandar. Operar na favela no Rio de Janeiro não é como operar no bairro nobre em São Paulo. É preciso envolver as comunidades.

Ecoa: O quanto as mudanças climáticas e eventos como as enchentes no Rio Grande do Sul afetam o cumprimento das metas?

Luana Pretto: As mudanças climáticas impactam muito os cenários. Do ponto de vista de captação de água, os rios estão com uma vazão menos constante. Então, o volume de água que existia numa determinada época hoje pode chegar à metade, fazendo com que as pessoas busquem outras fontes de captação. Os investimentos precisam de manobras no sistema de distribuição para aproveitar diferentes fontes de água tratada.