Geleiras derretem mais rápido que nunca e aceleram elevação do nível do mar

"Portanto, enfrentamos uma elevação do nível do mar maior do que o esperado até o final deste século", declarou à AFP.

O degelo também afetará o fornecimento de água doce, especialmente na Ásia Central e nos Andes Centrais.

As geleiras são o segundo maior contribuinte para a subida do nível do mar, depois da expansão da água marinha devido ao aquecimento global.

Devido ao aumento de quase dois centímetros do nível do mar atribuído ao derretimento dos glaciares desde o ano 2000, cerca de quatro milhões de pessoas a mais nas zonas costeiras do mundo são vulneráveis a inundações, de acordo com cálculos dos cientistas.

Durante o século 20, as avaliações se baseavam em observações de cerca de 500 geleiras representativas, complementadas atualmente com dados de satélite que permitem monitorar aproximadamente 275 mil geleiras pelo mundo.